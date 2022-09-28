Edirne’de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu

Edirne’de etkili olan sağanağın yerini sise bırakmasıyla birlikte görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi simgeler görünmez hale geldi.

Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri yollarda önlem alıp, güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Selimiye sisin gölgesinde kaldı"

İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlardan Mehmet Yaman, "Hiç beklemiyorduk. Yağmur yağdı, yağmurdan sonra sisli havayı görünce şaşırdık ama çok güzel duruyor. Tarihi eserlerin arasında farklı bir hava oldu. Selimiye Camii’ni her sabah görüyorduk, bu sabah sisin etkisiyle kaybolduğunu gördük" dedi.

Edirne’nin sis altında kaldığını söyleyen vatandaşlardan Nihan Arıcı, "Tarihi yapılar sis altında kaldı, göremiyoruz. Öğlene doğru sis etkisini kaybedince şehrimiz yeniden ortaya çıkmaya başlar" diye konuştu.