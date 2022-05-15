Edirne’de şiddetli yağış: Yollar göle döndü

Edirne’de akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Edirne’nin merkezinde akşam saatlerinde havanın kararmaya başlamasıyla sağanak yağış bir anda bastırdı. Aniden şiddetini artıran sağanak yağış, yolları göle çevirirken, yağmura hazırlık yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı. Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Edirne Belediyesi tarafından Kocasinan Mahallesi Muamer Aksoy Caddesi’nde yeni yapılan yolda göle dönüştü.

10 dakikada birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.