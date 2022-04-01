Edirne’de şiddetli fırtına: Dev ağaçlar devrildi

Edirne’de meydana gelen şiddetli fırtına ortalığı yıkıp geçti. Fırtınadan dolayı dev ağaçlar devrilirken, Karaağaç yolu trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından fırtına etkisini göstermeye başladı. Edirne’de bir anda etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle dev ağaçlar devrildi. Etrafı kasıp kavuran fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, park halindeki arabalarda hasar meydana geldi.