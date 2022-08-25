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Edirne’de sağanak yağış etkili oldu
Edirne’de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Çevre 25.08.2022, 02:37
Edirne’de, akşam saatlerinde başlayan kısa süreli yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne’de, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kent genelinde etkili olurken, yollarda ve caddelerde su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Edirne Eski Sanayi Bölgesi’nde ve İstasyon Mahallesinde bulunan caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini duyurdu.
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