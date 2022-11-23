Edirne’de sağanak etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Edirne’de sabaha karşı hafif şekilde başlayan yağmur, yer yer etkisini arttırarak sağanağa dönüştü.

Edirne’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hem vatandaşlara hem de trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanağın etkisini arttırmasının ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına neden oldu.

Yanında şemsiyesi olmayanlar cami şadırvanı ve iş yerlerinin altına sığınırken, şemsiyesi olanlar ise rüzgarın da etkisiyle zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Turgay Canan, yağmurun çiftçiler için iyi olduğunu tarlalara can suyu geleceğini aktardı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Neşat Koç’un ise, başına bone geçirerek yağmurdan korunmaya çalışması dikkat çekti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafikte yağmura yakalanan sürücüler sağanağın etkisiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun aralıklarla sürmesi bekleniyor.