Edirne’de otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Edirne’de Bulgaristan’a yükünü götürmekte olan tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Hamzabeyli istikametinde meydana geldi. Nazım Ardalı’nın kullandığı 22 NH 484 plakalı otomobil ile İstanbul’dan Bulgaristan’a yük taşıyan Necibullah N’nin kullandığı 7518 HB plakalı tırla çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ardalı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tırın sürücü de ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.