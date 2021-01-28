Edirne’de kar yağışı, kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye can suyu oldu

Edirne’de buğday eken çiftinin kuraklık endişesi, etkili olan kar yağışıyla bir nebze de olsa son buldu.

Türkiye genelinde etkili olan kuraklık çiftçileri verim kaybına karşı düşündürmeye başlamıştı. Türkiye’nin tahıl ambarı olan Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde de kuraklık kendini hissettirmişti. Edirneli çiftçilerin yüzü geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışıyla gülmeye başladı.

Aylardır etkili olan kuraklıktan sonra kar yağışını, çiftçi için can suyu olarak nitelendiren Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç, "Tüm Türkiye de olduğu gibi ilçemizde de başlayan yağışlar ve ardından kar yağışı ile bölgemizde çiftçilerimize büyük umut olmuştur. Buğday, ekili arazilerimizin de yeşillenmesi ile toprak üzerindeki kar örtüsü ile çiftçilerimiz yeniden umut olmuştur. Uzunköprü deki tüm çiftçimiz için yağan karın çok büyük bir getirisi oldu. Bundan sonraki yağış durumuna da baktığımızda da yağışların devam edeceği söyleniyor. Bu bizim çiftçimize büyük bir can suyu oldu. Çiftçimiz de bizde çok büyük rahatladık. Ülkemizin yarınlarda sıkıntı yaşamaması için hepimizi sevindirdi” dedi.