Edirne’de hayat buz tuttu

Edirne’de hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle süs havuzları, nehir kenarları ve yollar buz tuttu.

Edirne’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Balkanlara yakın köyler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise buzlanma ve don olayları meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü kentte Tunca Nehri kenarı, süs havuzları ve yollar buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterler başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında işaretleme ve dubalama çalışması yaparak, sürücüleri dikkatli gitmeleri yönünde uyardı. Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü. Saraçlar Caddesi’nde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinler esnafın attığı ekmeklerle beslendi.

“Araçlar, yollar ve havuzlar dondu”

Osman Yılmaz adlı vatandaş, “Havuzlar donmuş, dükkânımızı açmaya geldik. Yollarda buzlanma var. Hava da soğuk. Araçlar kayıyor. Şehir merkezlerinde de havuzlar dondu. Havanın soğuk olduğu belli. Araçlar, yollar ve havuzlar donuyor. Dükkânları açmak için sıkıntı oluyor. İnsanların gezmesi engelleniyor. Dükkânı normalde 8’de açıyoruz ama 9 buçuğa kadar havalar soğuk” dedi.

“İş yerimin önündeki su birikintisi buz tutmuş”

Vatandaşlardan Levent Yaçı da, “Bu sabah don olayı ile karşılaştık, kestirme olsun diye arka yollardan gidiyorum. Ama kar lastiği de olsa orda trafik akışı olmadığı için don olayı daha fazla yaşanıyor. Bayırlardan çıkarken araba kayıyor. Araçların daha çok geçtiği yollardan gidilirse daha iyi olur. Lütfen çok dikkat edelim. İş yerimin önünde su birikintisi vardı. O bile buz tutmuş. Hatta araçları bırakın vatandaşlarımız bile su birikintilerine basarken dikkatli olması lazım” diye konuştu.