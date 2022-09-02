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Edirne’de gök gürültülü kuvvetli yağış etkili oldu
Edirne’de aniden bastıran kuvvetli sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Çevre 02.09.2022, 19:21
Edirne’de aniden bastıran kuvvetli sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne’de sağanak etkili oldu. Edirneli vatandaşlar aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Çarşıda alışverişte bulunan vatandaşlar, iş yerlerine tentelerin altına sığınmak zorunda kaldı. Gök gürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, sırılsıklam ıslandı.
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti.
Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın destekçilerinin başkent Bağdat’taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
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