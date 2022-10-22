Edirne’de dereye atık su bırakan tesise 657 bin 638 lira idari para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Edirne’de dereyi kirleten ve balıkların ölmesine sebep olan katı atık depolama tesisine 657 bin 638 lira idari para cezası kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Edirne’de bulunan Hasanağa Deresi’ne atık suyunu bırakan katı atık depolama tesisine 657 bin 638 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık tarafından katı atık depolama tesisi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.

Bakanlık, Edirne merkez sınırları içinde bulunan Hasanağa Deresi’nin renginin değiştiği ve balık ölümlerinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Hasanağa Deresi’nde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalar sonucunda dereye katı atık depolama tesisinden atık su bırakıldığı anlaşıldı. Hasanağa Deresi’ne arıtılmamış atık suyunu bırakan tesise, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde 657 bin 638 lira idari para cezası kesildi.

“Bakanlık, katı atık depolama tesisi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacak”

Bakanlıktan yapılan açıklamada idari para cezasının yanı sıra, katı atık depolama tesisi hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“20 Ekim 2022’de Edirne merkez sınırlarında bulunan Hasanağa Deresi’ne, atık suların karışarak derenin rengini değiştiği ve balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine il müdürlüğümüz ekipleri tarafından alana ivedilikle intikal edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda düzenleme depolama sahasındaki atık suların kontrolsüz bir şekilde arıtılmadan dereye karıştığı tespit edilmiştir. İl müdürlüğümüz tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde atık suların arıtılmadan dereye verilmesi nedeniyle 657 bin 638 lira idari para cezası uygulanarak, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.”