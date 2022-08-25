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Edirne’de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne’de, kısa süreli gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Çevre 25.08.2022, 18:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne’de, kısa süreli gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne’de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti.
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