Edirne’de aniden bastıran yağış zor anlar yaşattı

EDİRNE (İHA) – Edirne’de aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bir haftadır etkisini sürdüren lodosun ardından Edirne’de öğle saatlerinde itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Yoğun bir şekilde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Edirne’de vatandaşlar, aniden bastıran yağış nedeniyle bina altlarına, iş yerlerine sığındı. Tedbirli bir şekilde yola çıkanlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Edirne’nin en kalabalık caddelerinden Saraçlar’ın girişine gelen bazı vatandaşlar ise, yağışlı korunmak için dükkan tentelerinde durarak yağmurun dinmesini bekledi. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Yağışın önümüzdeki günlerde de belli aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

“Edirne’ye artık hiç kar yağmıyor”

Yıllardan beri kar yağışına hasret kaldığını ifade eden vatandaşlardan Ramazan Aşkı, “Yıllardan beridir Edirne’ye hiç kar yağmıyor. Benim çocukluğumda boyumca kar yağardı ama şimdi Balkanlardan gelen bir şey yok” dedi.

Yağmur yağışının nimet olduğunu söyleyen vatandaşlardan Necmi Yıldız da yağmur ve kar yağışı olursa çiftçilere çok iyi geleceğine ve hastalıkları ortadan kaldıracağını belirtti.

Sadece Edirne’de değil Türkiye genelin kuraklığın olduğuna değinen Emin Özkan ise yağmur devam etmesinin temennisinde bulunarak, “İnşallah ve yağmur yağar ve çiftçilerimizi memnun eder” diye konuştu.