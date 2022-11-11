Edirne’de 8 ayrı noktada 32 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, tüm Edirne ve ilçelerinde toplam 8 ayrı noktada 32 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Edirne’de de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde, Vali H. Kürşat Kırbıyık’ın katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, toprağı korumak ve geliştirmenin herkesin bir ödevi olduğunu belirten Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Edirne çok şanslı bir vilayet. Sahip olduğu arazilere bakıldığında 330 bin hektarlık arazı tarım arazisi, 60 bin hektarlık alan mera arazisi, 103 bin hektarlık alanımız da orman arazisidir. Topladığınızda mevcut yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 75’i ya tarım arazisi ya mera ya da orman arazisidir. Bu, gelecek kuşaklara aktaracağınız en büyük zenginliktir" dedi.

"Sadece korumak yetmez, geliştirmek de önemli"

Ormanları korumanın yanında geliştirmenin de çok önemli olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, "Son 20 yılda gerek ülke genelinde gerek Edirne’de çok ciddi çalışmalar yapıldı. Sadece bu yıl içinde Edirne’de 3 milyonun üzerinde fidanın toprakla buluşması hedefleniyor. Bunların bir kısmı toprakla buluştu, bir kısmının da çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Süloğlu’nda bal ormanı oluşturulduğunu hatırlatan Vali Kırbıyık, Doğanköy’deki bal ormanının da bu yıl içinde tamamlanacağını aktardı.

Edirne’de bin 532 ailenin Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteklerinden yararlandığını hatırlatan Vali Kırbıyık, "Bu yıl yine 32 aileye 2 milyonun üzerinde destek sağlandığını hep birlikte takip ediyoruz. Önemsediğimiz işlerden biri de tıbbi aromatik bitki bahçelerinin kurulmasıdır. Şu ana kadar 4 bahçe oluşturuldu. Yine yıl içerisinde 4 bahçe daha bunlara eklemeyi planlıyoruz. Bugün Edirne’de 8 noktada bu çalışmayı sürdürüyoruz. Yaklaşık 400 dönümlük arazide, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bugün itibarıyla 30 binin üzerinde fidan toprakla buluşmuş olacak. Bu da son derece önemli. İçinde bulunduğumuz alanda da önemli bir çalışma yürütülüyor, bin civarında ceviz ağacını bugün toprakla buluşturacağız. Yine servi ağaçlarıyla bölgedeki rüzgarın etkisini kırmak için arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı" şeklinde konuştu.

Edirne Orman İşletme Müdürü Ferudun Güven Tandoğan ise Edirne’nin 8 ayrı noktasında 32 bin adet fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Fidan diken öğrencilerle sohbet eden Vali Kırbıyık, dikilen fidanların geleceğe nefes olacağını söyledi.