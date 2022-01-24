Edirne Valiliği duyurdu: "İstanbul’a gitmek isteyenlerin konaklamaları sağlanacak"

Edirne Valiliği, İstanbul istikametine seyahat edecek vatandaşlara uyarıda bulunarak, zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini belirtti. Ayrıca yurtdışından ve yurtiçinden seyahat edemeyecek vatandaşlar için ise yol güzergahındaki uygun noktalarda konaklama imkanının sağlanacağını belirtti.

Edirne Valiliği yaptığı açıklamada, seyahat eden vatandaşların ihtiyaçları giderilip, ihtiyaç duyulması halinde KYK yurtlarında konaklamalarının sağlanacağını belirterek, “İstanbul Valiliği, yapmış olduğu açıklamada ikinci bir duyuruya kadar yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul’a girişine izin verilmeyeceğini belirtmiştir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça bu istikamete yolculuk yapmamalarını, uyarı ve bilgilendirmeleri dikkate almalarını önemle rica ediyoruz. Ayrıca yurt dışından gelen ve İstanbul istikametine seyahat etmek isteyen büyük ve küçük araçlarımızın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimizde yol güzergahında uygun noktalarda konaklamaları sağlanacaktır. Bu kapsamda yol güzergahında konaklayan araçlarımızın ihtiyaçları giderilecek olup yine ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlarımızın KYK yurtlarımız da konaklamaları sağlanacaktır” denildi.