Edirne sınırına dayanan Yunanistan’daki orman yangınında yoğun duman hakim oluyor

Yunanistan’da 5 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Yoğun dumanın hakim olduğu yangın yerinde, dağlık alanlar gözden kayboldu. Dumanların gökyüzünü kapladığı anlar Edirne’nin köylerinden saniye saniye görüntülendi. Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. Çok sayıda ağacın ve bitkinin küle döndüğü kameralara yansıdı.

“Yangın Edirne’nin sınır köylerine dayandı “

Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yangının köylerinin hemen yanı başında devam ettiğini söyledi. Altay, Meriç Nehri’nin genişliği nedeniyle yangının beldelerine sıçrama ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti. Gece alevleri görünce endişe duyduklarını anlatan Altay, ormanlık alanda bulunan çok sayıda hayvan ve bitki için de endişe duyduklarını belirtti.

“Meriç Nehri’nde su debisinin yüksek olması yüreklere su serpiyor”

Belde halkından Sinan Keskin, yangının günlerdir devam ettiğini söyledi. Havanın kararmasıyla alevlerin korkutucu boyuta ulaştığını ifade eden Keskin, Meriç Nehri’nin su debisinin yüksek ve genişliğin fazla olması nedeniyle çok fazla endişe duymadıklarını söyledi.