Edirne Lalapaşa Doğanköy Göleti ve sulamasında ilk kazma vuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Edirne iline yaptığı yatırımlarla Trakya’nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, "Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır" dedi.

"3 bin 860 dekar tarım arazisi sulanacak"

Edirne ilinde Lalapaşa Doğanköy Göleti ve Sulaması işi kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Doğanköy Göletinin tamamlanması ile 3 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"

Genel Müdür Yıldız, "Temelden 31,50 metre yüksekliğe sahip Lalapaşa Doğanköy Göletinin 1,60 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizerek, Lalapaşa Doğanköy Göletinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 5 milyon 500 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu iş kapsamında enerji nakil hattı yapılmış olup kret ulaşım yolu ve gövde sıyırma kazı çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.