Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve sulamasında çalışmalar aralıksız devam ediyor

DSİ Edirne iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Edirne ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 3 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Baraj gövde sıyırma kazısı, dipsavak kondüvisi, enjeksiyon imalatları ve gövde dolgusunun yüzde 87’sinin tamamlandığını 2 bin 500 dekar alanın sulanmasını sağlayacak cazibeli sulama hattında 2 kilometrelik kısmının borularının temin edilerek döşendiğini ifade eden Yıldız, gövde dolgusu ve sulama şebekesi imalatlarına devam edildiğini belirtti. Temelden yüksekliği 31,50 metre ve su depolama kapasitesi 1.600.000 metreküp olan Edirne Lalapaşa Doğanköy Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 2021 yılı birim fiyatları ile dekar başına bin 400 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 5,4 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.