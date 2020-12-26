Edirne DKMP ekipleri usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları düzenli denetimlerle bölgede usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor. Son yapılan kontrollerle beraber ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması ve yasak av gününde avlanan 5 kişiye işlem yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Edirne Doğa Koruma ve Milli parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, bölgede, usulsüz ve kaçak avcılık yapmaya çalışan şahıslara göz açtırmıyor. Sık sık gerçekleştirdikleri denetimler, evraksız kaçak avlanan şahıslara işlem yapılırken, evrakları tam ve AVBİS sistemine uygun avcılara da tek tek teşekkür ederek, düzenli avcılığa teşvik noktasında kendilerini tebrik ediyor.

Yaban hayvanlarını koruma, usulsüz ve kaçak avcılığı kontrol amaçlı yapılan son denetimlerde ise 5 kişiye yasak günde ve sokağa çıkma kısıtlamasında av yapmaktan işlem yapıldı. Ekipler, desteklerinden dolayı Jandarma ekiplerine de ayrıca teşekkür ederek, “Belgeli avcılarımıza da kurallara uyduklarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.