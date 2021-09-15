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Ebabil kuşu emin ellerde

Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşlar tarafından bitkin hâlde bulunan yavru ebabil kuşunu tedavi altına aldı.

Çevre 15.09.2021, 13:20
Ebabil kuşu emin ellerde

Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşlar tarafından bitkin hâlde bulunan yavru ebabil kuşunu tedavi altına aldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinin Teşvikiye Mahallesindeki vatandaşlar tarafından uçamayan yavru ebabil kuşu, Çınarcık Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Veteriner Hekim Nesrin Fakirullahoğlu tarafından kontrolü yapılan kuş, bir müddet müşahede altında tutulacak. Ömrünün çoğunu uçarak geçirmesiyle dikkat çeken ebabil kuşu, tedavisinin ardından Doğa Koruma Millî Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek.

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