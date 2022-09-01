Düzenledikleri yat rallisiyle Karadeniz’i dünyaya tanıtıyorlar

Yat tutkunları, düzenledikleri Yat Rallisi ile Karadeniz’, dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Kastamonu’nun Cide ilçesinde mola veren yat tutkunları, gezdikleri doğal güzellikler karşısında hayran kaldıklarını söyledi.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri tarafından düzenlenen Karadeniz Yat Rallisine katılan yat tutkunları, Kastamonu’nun Cide ilçesindeki limanına yanaşarak mola verdi. Karadeniz’i turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacı ile düzenlenen organizasyon çerçevesinde 1 Temmuz tarihinde yelkenli yatlarla İstanbul’dan demir alan dernek üyeleri, mola verdikleri Kastamonu’daki şelale, vadi ve kanyonları gezdi. İlçede yaşayan vatandaşların kendilerini çok güzel bir şekilde karşıladığını söyleyen dernek üyeleri, ilçeyi çok sevdiklerini belirtti. Ralli planlayıcısı ve komodoru olan emekli Deniz Albay İsmail Tümer, Karadeniz’in en az Ege ve Akdeniz kadar güzel olduğunu ve gezmek, yelken yapmak için rahat olduğunu belirtti.

“Karadeniz’e insanlar gelmeye korkuyor”

2017 yılından itibaren bu tür gezileri düzenlediklerini ve Karadeniz’deki her limana uğrayarak şehirleri gezdiklerini belirten Tümer, “1 Temmuz’da İstanbul’dan başladığımız ralliyi, Eylül ayının ortalarına doğru İstanbul’da sonlandıracağız. Cide, yine çok sevdiğimiz destinasyonlardan bir tanesi oluyor. Bir kere burası çok sıcak kanlı, insanların kalbi güzel. Bizleri burada çok güzel ağırladılar. Güzel bir ev sahipliği yaptılar” dedi.

"Karadeniz dünyanın neresine giderseniz gidin kıyaslanamayacak kadar güzeldir" ifadelerine yer veren Tümer, "İnsanlarımızı buraya çekmemiz gerekiyor, insanlar Karadeniz’e gelmeye korkuyorlar. Karadeniz, hırçın bir denizdir. Karadeniz, Aralık ayının ortasından Nisan ayının ortasına kadar biraz hırçın oluyor, fakat ondan sonra çok daha rahat, çok daha keyifli bir deniz. İnsanlardaki bu düşünceyi kırmak için de buralara getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden turlar düzenliyoruz. Karadeniz’e ilk kez çıkan arkadaşlarımızda şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Mavi ve yeşilin içinde, daha da önemlisi Karadeniz insanının sıcaklığı ve candanlığıyla çok daha büyük bir keyifle bu geziyorlar” diye konuştu.

"Karadeniz turizminin gelişmesine destek olacak"

Yapılan gezinin dünyaya duyurulacağını ifade eden Tümer, “Aramızda bulunan yabancılar bu Karadeniz gezisini Avrupa’nın büyük yat dergilerinde, gerekse dünya çapındaki büyük web sitelerinde paylaşacaklar. Bu da Karadeniz turizminin gelişmesine destek olacak. Biz yeterince Karadeniz’i yurtdışında tanıtamamışız. Karadeniz Bölgesini tanıtamıyoruz, çünkü yazılı materyaller yok. İnsanlar arıyor ama yazılı bilgi bulamıyorlar. İnternette yeterince bilgi yok. Bu yüzden de buraları birilerinin tanıtması gerekiyor. En başta devletin buraları tanıtması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının Karadeniz’i tanıtması lazım, bizlerde şu anda bu maksatla buralara geldik ve tanıtıma katkı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Cide ilçesinin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini de gezdiklerini belirten Tümer, “Rıfat Ilgaz Kültür Evi, Gideros Koyu, Efken Şelalesi, Malyas Çayı, Loç Vadisi, Valla Kanyonu gibi bölgeleri gezdik. Cide’yi çok beğendik, çok sevdik, inşallah en kısa sürede tekrar bu ilçeye gelmeyi istiyoruz. Şimdi yolculuğumuz Bartın’a doğru tekrar başlayacak” ifadelerini kullandı.