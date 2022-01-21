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(Düzeltme) Ataşehir’de Âşık Veysel Ve Mustafa Kemal Mahalleleri imar bilgilendirme toplantısı yapıldı

Âşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahallelerinin İBB meclisinde onaylanan 1/5000’lik Nazım İmar Planlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı Ataşehir Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapıldı.

Çevre 21.01.2022, 11:39
(Düzeltme) Ataşehir’de Âşık Veysel Ve Mustafa Kemal Mahalleleri imar bilgilendirme toplantısı yapıldı

Âşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahallelerinin İBB meclisinde onaylanan 1/5000’lik Nazım İmar Planlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı Ataşehir Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Cenan Arslan, Abdullah Der, Ataşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Temel Önder, Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Gültekin, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Âşık Veysel Muhtarı Hasgül Bakır, Mustafa Kemal Muhtarı Ali Rıza Saraçoğlu, kanaat önderleri ve mahalle sakinleri katıldı.

“Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim”

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Âşık Veysel ve Mustafa Kemal Mahalleleri imar planları hakkında konuşmak için buradayız. Nihayet planlar İBB Meclisi’nden oy birliği ile geçti. Öncelikle buradan bir kez daha İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, tüm meclis üyelerine ve planlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgenin geçmişten beri imar durumları, plan süreci ve gelinen aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi veren Başkan Battal İlgezdi açıklamalarına, “Ataşehir’in her mahallesi bizim için kıymetli, mahallelerimizin sorunları için çözüm üretiyor ve sözünü verdiğimiz projeleri de tek tek hayata geçiyoruz. Yıllardır büyük gayretlerle çözüme kavuşması için çalıştığımız Ataşehirimizin 6 mahallesinin 1/5000’lik Nazım İmar Planları tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye devam etti.

“Güvenilir müteahhitler seçin”

Bilgilendirme toplantısında vatandaşlara uyarılarda bulunan İlgezdi, “Her gelen firmaya ve müteahhitlere inanmayın. İyice araştırın, güvenilir olmalarına dikkat edin. Uzun yıllardır verdiğiniz mücadelenin sonuçları için geri dönüşü olmayan sıkıntılara düşmemek ve mağduriyet yaşamamanız için, anlaşma yaparken yanınızda mutlaka bir avukat bulundurun. Birlikte hareket edin. 40 yıldır mahallenizin dönüşümü için bu müjdeli haberi beklediniz. Şimdi emeğinizin karşılığını almanızın zamanı geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın imzasından sonra 1/ 5000’lik planlar askıya çıkacak. Yoğun çabamız ve görüşmelerimizle emsaller % 20 artırıldı. 0-bin 500 m2 1,25 emsal, bin 500-3 bin m2 1,60 emsal, 3 bin -5 bin m2 2,00 emsal, 5 bin m2 üstüne 2,50 emsal olacak şekilde planlar onaylandı. 30 günlük askı süresinin sonunda, biz Ataşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni hızlıca yapıp 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planlarını en kısa sürede tamamlayıp meclisimize ve sonrasında İBB’ye göndereceğiz. Bütün süreçler tamamlandıktan sonra ruhsatlarınızı vereceğiz. Burada önemli olan ada bazında birleşerek uygulama yapılması. Sizlerden ricam biz 1/1000’lik planı çıkarmadan hiçbir müteahhit ile anlaşma yapmayın. Eski planda konut alanında kalıp tapusunu almayan vatandaşlarımız var. 101 adet hak sahibi yurttaşımız hemen gelip tapularını alsınlar. Eğer tapularını almazlarsa ve yeni planda donatı alanında kalırlar ise hak kaybına uğrarlar, daha sonra tapu alamazlar. Doğru bir sonuç alana kadar bu bilgilendirme toplantılarını daha detaylı yaparak, hiç kimseyi mağdur etmeden en iyi ve en doğru planları yapacağımızı bilmenizi istiyoruz” dedi.

İki mahalleye bilgilendirme ofisi açılacak

İki mahalleye ortak bilgilendirme ofisi ve web sitesi açacaklarını belirten İlgezdi, “Bu ofiste teknik elemanlarımız ve bir de avukatlar olacak. Biz planları ada bazlı yapacağız. Siz de mutlaka ada içerisinde bütün komşular bir araya gelerek anlaşmalısınız. Eğer birleşmezseniz burası da Fikirtepe gibi olur. Yenisahra ve Barbaros Mahallelerimizde planlar çıkmasına rağmen süreç tıkanmış durumda. Sizden rica ediyorum. Aynı sorunları yaşamamanız için emeklerinizi korumanız gerekiyor. Yarın pişman olmamak için herkes fedakârlık yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.

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