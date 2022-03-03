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Düzce’ye mart ayında kar sürprizi
Düzce’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Çevre 03.03.2022, 12:29
Düzce’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce’nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Mart ayında kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar ise sokaklara çıkarak fotoğraf çektirdi.
Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de karla mücadele ekipleri hazırda bekletiliyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.