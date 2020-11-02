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Düzce’nin yüksük kesimleri beyaza büründü
DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNE BAĞLI KARDÜZ YAYLASI'NA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ, ZİRVE BEYAZA BÜRÜNDÜ.
Çevre 02.11.2020, 08:54
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DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü, zirve beyaza büründü.
Düzce’ye mevsimin ilk karı düştü. Gölyaka ilçesine bağlı yüksek rakımlı olan Kardüz Yaylası’nda iki gündür soğuk havanın ardından mevsimin ilk kar yağdı. Gölyaka şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği bin 830 metre olan Kardüz Yaylasına kar düştü.
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