Düzce’nin kar manzarası mest etti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında şehir beyaza büründü. Mest eden kar manzarası drone ile havadan da görüntülendi.

Düzce, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisinde kaldı. Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süre ile tatil edilirken, ilçede kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ise idari izinli sayıldı. Ayrıca kar yağışı nedeniyle Düzce’nin Karadeniz illeriyle bağlantısını sağlayan D-655 Karayolunda da ulaşımda sorun yaşanmaması için karayolları ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler D-655 Karayolu üzerinde tuzlama ve yol açma araçlarıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırırken, güzergah boyunca da kontrollerini artırdı. Mest eden kar manzarası ise drone ile havadan da görüntülendi.