Düzce’den Ankara istikametine araçlar gönderilmiyor

Ankara, Ankara-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağış ulaşımda büyük aksamalar yaşanmasına sebep oluyor. Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda tır, kamyon ve otobüsler tesislere yönlendiriliyor.

Yola çıkmayın uyarısı

Düzce Valiliği yaptığı açıklamada “Düzce-Gerede arası otoyol ve Devlet yolu yoğun kar ve tipiden dolayı kapanmış olup, kar ve buz mücadelesi çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“45 yaşındayım böyle kar yağışı görmedim”

Evine araçla gidemeyince yaya olarak giden bir vatandaş böyle kar yağışına ilk kez şahit olduğunu belirterek, “Kaynaşlı’dan bu yana yürüyorum. Ben 45 yaşındayım ilk defa böyle bir kar görüyorum. Çocukluğumda yağıyordu ama bu kadar hiç görmedim. Büyük araçları bırakmıyorlar küçük araçlarda zincirsiz zorunlu. Yol şu an tıkalı” dedi.

Vatandaş zincir satan yer arıyor

Otomobiliyle yola çıkan bir sürücü ise zincir aradığını belirterek “6,5 saattir yoldayım. Zincir bulursak yola devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Başka bir tır sürücüsü ile 12’den beri yolda olduğunu yolun kapalı olması yüzünden tesiste bekleyeceklerini söyledi. Yolda kalan araçların kurtarılması ve yolun açılması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.