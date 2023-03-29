Meteoroloji’den yapılan uyarının ardından Düzce’de yoğun kar yağışı başladı. 5 dakika içerisinde sokaklar beyaza bürünürken, yağışın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce’nin de bulunduğu bir çok şehirde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde karla karışık yağmurun yağdığı kent merkezinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olmuştu. Yer yer 20 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde devam ederken, yoğun yağış şehir merkezinde de başladı. Lapa lapa yağan kar kent merkezinde 5 dakikada sokakları beyaza bürüdü. Mart ayının son günlerinde etkili olan kar sebebi ile yetkililer dikkatli olunmasını isterken, yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.