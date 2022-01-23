Düzce’de yoğun kar yağışı devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Düzce’de 2 gündür aralıksız kar yağıyor. Etkisini hissettirmeye başlayan yoğun kar sebebiyle sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, Düzce Belediyesi ekipleri ulaşımda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde küreme ve tuzlama çalışmalarını yapan ekipler, zemini asfalt görünüme ulaştırdı. Ara sokaklarda ve kaldırımlarda da yapılan çalışmalar ile karla mücadele devam ediyor.