Düzce’de yoğun kar yağışı bekleniyor

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, aralarında Düzce’nin de bulunduğu 6 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 9. Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Batı Karadeniz’de beklenen yağışların 08.02.2022 Salı günü akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde Düzce, Bolu, Karabük ve Çakırı’da yoğun kar yağışı, kıyım kesimlerde Düzce, Zonguldak ve Bartın kuvvetli yağmur, zamanlar yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışlarının 10.02.2022 Perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde 150-200 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, karayolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli tedbirli olmalı ve meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporlarını, anlık meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.