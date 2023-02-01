Düzce’de yılın ilk kar yağışı başladı

DÜZCE(İHA) – Uzun süredir beklenen kar sonunda Düzce’de başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zeminde etkili olmazken ağaçları ve araçların üzerini beyaza büründürdü.

Yurtta uzun zamandır beklenen kar yağışı kendisini göstermeye başladı. Kış mevsiminin sonuna gelindiği Şubat ayında yağan kar yağışı sevindirdi. Düzce’de de sabah saatlerinde kent merkezinde hafif şekilde kar yağışı başladı. Zeminde etkili olmayan kar yağışı ağaçların üzerinde ve park halinde ki araçların üzerinde kendini tuttu. Yüksek kesimlerde ise etkili oldu.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.