Son Dakika
Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da güvenlik kamerasına yansıdı
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Çevre 23.11.2022, 05:23
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, bir lokantanın içinde yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.