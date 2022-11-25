Düzce’de vatandaşların hasar başvuruları alınmaya devam ediyor

Düzce’de meydana gelen depremin ardından görevlendirilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor. AFAD koordinesinde kurulan hasar tespit çadırına gelen vatandaşlar form dolduruyor.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. AFAD koordinesinde kurulan hasar tespit çadırında vatandaşların başvuruları alınıyor. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu çadıra gelen Erhan Elkit, depremde evlerinin hasar gördüğünü belirterek, "Depremde 2 kolonumuz koptuğu için başvuru yaptık. Allah devletimizden razı olsun. Depreme uyurken yakalandım. Saat 04.08’de bir anda ne olduğunu anlayamadım. Açıkçası depremi yaşadık ama rüya gibiydi. Allah o anları kimseye yaşatmasın, tekrarı olmasın. Binada 2 aile kalıyordu ama şuanda kimse orada oturamıyor. Ölüm tehlikesi olduğu için binaya girmiyoruz. AFAD inşallah gerekli çalışmaları yapacak" dedi.

Öte yandan, başvuruların 2 bini geçtiği öğrenildi.