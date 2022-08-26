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Düzce’de vaşak görüntülendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Çevre 26.08.2022, 09:23
Düzce’de vaşak görüntülendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla çeşitli bölgelere fotokapanlar konuluyor. Bu çerçevede, kent genelindeki ormanlarda 20 fotokapan bulunuyor. Kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi ve domuz gibi türler fotokapanlarla sıklıkla görüntüleniyor.

Düzce ormanlarında var olduğu köylüler tarafından söylenen ancak bir türlü varlığı tespit edilemeyen ve koruma altında olan vaşak da ilk kez fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde vaşağın ormanlık alanda ilerlemesi yer aldı.

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