Düzce’de sonbahar güzelliği

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin yaylaları ve köylerinde sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ormanlar, doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

Doğası, temiz havası, gölleri ve şelaleleriyle doğaseverlerin en çok tercih ettiği kentler arasında bulunan Düzce, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırıyor. Sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu kent, sonbaharda da doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Doğa tutkunlarının gözde bölgelerinden olan Düzce, ziyaretçilerine yaz dönemimde olduğu gibi, sonbaharda da kamp ve yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

Kamp yapmak için Düzce’yi tercih ettiklerini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Yalçın, "Kampta adeta renk cümbüşü var. Biraz soğuk ama tatlı bir yer. Sonbahar renklerinin hepsini burada görebiliyoruz. Özellikle sarının tonları hakim. Geldiğimiz nokta piknik alanı, Kaynaşlı sınırlarında yer alıyor. Bolu Dağı manzarası var. Aileler buraya gelip piknik yapabilir. Düzce’de sonbahar aylarında renk cümbüşü var" dedi.