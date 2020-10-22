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Düzce’de sis etkili oluyor
DÜZCE’DE SİS KENTTEKİ YAŞAMI ETKİLİYOR. KENTTE SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ.
Çevre 22.10.2020, 10:02
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Düzce’de sis kentteki yaşamı etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Düzce’de gece ve sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen Düzce’de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk ve sis ile mücadele ediyor. Sis öğlen saatlerinde etkisini azaltırken yerini ise güneşli havaya bırakıyor.
Sis kaplı kentte uçuşan kuşlarda seyri güzel görüntüler ortaya çıkarttı.
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