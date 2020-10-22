banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
Oruç Reis için yeni Navtex ilanı

Düzce’de sis etkili oluyor

DÜZCE’DE SİS KENTTEKİ YAŞAMI ETKİLİYOR. KENTTE SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ.

Çevre 22.10.2020, 10:02
1
Düzce’de sis etkili oluyor

Düzce’de sis kentteki yaşamı etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Düzce’de gece ve sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen Düzce’de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk ve sis ile mücadele ediyor. Sis öğlen saatlerinde etkisini azaltırken yerini ise güneşli havaya bırakıyor.

Sis kaplı kentte uçuşan kuşlarda seyri güzel görüntüler ortaya çıkarttı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
19°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3