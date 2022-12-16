Düzce’de sis etkili oluyor

Düzce’de şehir merkezinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce’de sabah saatlerinden bu yana sis etkili oluyor. Özellikle ana arterlerde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler ve yayalar sis sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Öte yandan, sis sebebiyle Bahçeşehir Bağlantı, Sakarya-Bolu, Zonguldak yolları ile İstanbul, Atatürk, Aziz Yıldırım, Necmi Hoşver, Rasim Bedir Paşa Caddelerinde de sis etkili oldu.