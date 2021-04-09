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Düzce’de Nisan ayında kar manzaraları
DÜZCE(İHA) – Düzce’de nisan ayında yüksek kesimlerde görülen kar yağışı şaşırttı.
Çevre 09.04.2021, 15:47
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de nisan ayında yüksek kesimlerde görülen kar yağışı şaşırttı.Düzce’de yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesiyle kar yağışı başladı. Dün gece etkili olan kar yağışı sonrası sabah kartpostallık manzaralar oluştu. Topuk Yaylası ve Samandere Yaylası’nda dün gece yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.