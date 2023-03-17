Düzce’de mart ayında kar sürprizi

Düzce’nin yüksek kesimlerinde mart ayında kar yağışı etkili oluyor. Sinekli Yaylası’nda da etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü.

Düzce’de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Düzce ve Bolu sınırında Sinekli Yaylası’nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışını cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Albayrak isimli vatandaş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.