Düzce’de lapa lapa kar yağıyor

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde lapa lapa şeklinde kar yağarken yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaştı.

Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından geçtiğimiz gün havalarda ısınma olmuş ve beyazlaşan sokaklarda ki karlar erimişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce’nin de olduğu bir çok ile kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından Düzce’de sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde karla karışık yağmur öğlen saatlerinde yerini lapa lapa kara bırakırken, bazı bölgelerde de tipi şeklinde kar yağışı devam etti. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşırken, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuza geçerek bölgelerde çalışmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Düzce’de kar yağışının 27 Ocak Perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.