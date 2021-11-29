Düzce’de hızı 132 kilometreyi bulan lodos evlerin çatılarını uçurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hızı saatte 132.48 kilometreyi bulan lodos nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar ve reklam tabelaları da devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan lodos uyarısının ardından Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan fırtınada birçok ağaç devrilirken, elektrik telleri koptu. Bazı evlerin çatısı uçarken, birçok noktada reklam tabelaları da devrildi.

Düzce Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre lodos Gümüşova ilçesinde saatte 132.48 kilometre, Yığılca’da saatte 110.88 kilometre, Cumayeri’nde saatte 91.08 kilometre, Akçakoca’da deniz fenerinde yapılan ölçümde saatte 85.23 kilometre, Gölyaka’da saatte 76.32 kilometre, Çilimli’de saatte 72 kilometre, Akçakoca merkezde saatte 56.88 kilometre, Kaynaşlı’da saatte 45.72 kilometre ve Düzce merkezde saatte 42.48 kilometre şiddetinde esti.