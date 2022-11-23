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Düzce’de 5.9 büyüklüğünfe deprem

Merkez üsaü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9büyüklüğünde deprep meydana geldi. Saat 04.08’de meydana gelen deprem İstabul, Anksra, Burda, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya’da da hissefildi.

Çevre 23.11.2022, 04:33
Düzce’de 5.9 büyüklüğünfe deprem

Merkez üsaü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9büyüklüğünde deprep meydana geldi. Saat 04.08’de meydana gelen deprem İstabul, Anksra, Burda, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya’da da hissefildi.

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