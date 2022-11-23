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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Düzce’de 5.9 büyüklüğünfe deprem
Merkez üsaü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9büyüklüğünde deprep meydana geldi. Saat 04.08’de meydana gelen deprem İstabul, Anksra, Burda, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya’da da hissefildi.
Çevre 23.11.2022, 04:33
Merkez üsaü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9büyüklüğünde deprep meydana geldi. Saat 04.08’de meydana gelen deprem İstabul, Anksra, Burda, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya’da da hissefildi.