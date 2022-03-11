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Düzce’de 45 köy yolu ulaşıma kapandı
Düzce’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.
Çevre 11.03.2022, 12:06
Düzce’de gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.
Düzce’de günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı sebebiyle merkeze bağlı 2 köy, Kaynaşlı’da 10, Yığılca’da 18, Gölyaka’da 10, Gümüşova’da 2 ve Cumayeri’de 3 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kapanan yollarda yoğun çalışmasını sürdürüyor.