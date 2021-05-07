Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var"

Osmaniye’de bir vatandaş, markete gittiği sırada park halindeki otomobilin kaputundan gelen kedi sesine duyarsız kalamadı. Otomobil çalıştığında kedinin zarar göreceğini düşünen duyarlı vatandaş sürücüyü uyarmak için aracın camına “Kaputta kedi var” notunu bıraktı. Yazıyı fark eden otomobil sahibinin itfaiye ekiplerinden yardım istemesiyle araçta sıkışan yavru kedi bir saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Osmanlı Mahallesi Akyar Caddesinde bulunan apartmanın bahçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna kedi girdi. İsmail Biçici isimli bir vatandaş, markete gittiği sırada kaputun altından gelen kedi sesine duyarsız kalmadı. Etrafta araç sahibini bulamayan Biçici, araç çalıştığında kedinin zarar görmemesi için otomobilin camına sürücüyü uyaran “Kaputta kedi var” notunu bıraktı. Camdaki notu gören araç sahibi Tarık Gedik, kediyi kendi imkânları ile bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan Gedik, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarında desteği ile otomobilin kaputundan bagaj kısmına kaçan yavru kediyi bir saat süren çalışmayla kurtardı. Daha sonra başka bir aracın kaputuna giren yavru kedi bu defa bulunduğu yerden kolaylıkla kurtarıldı.

Araçtan kedinin çıkası için bir saat uğraştıklarını ifade eden araç sahibi Tarık Gedik, “Kendi imkânlarımızla çıkartamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Komşum İsmail abide yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte arabadan kediyi çıkartmış olduk” diye konuştu.

Kediye zarar gelmemesi için aracın camına not bıraktığını belirten İsmail Biçici, “Sabah markete giderken arabanın içinden ses geldiğini duydum. Arabayı hareket ettirirler bir sıkıntı olur diye bir kâğıt parçasına not yazdım, kaputta kedi var diye. Tekrar marketten geldiğimde itfaiye gelmiş kediyi çıkartmaya uğraşıyorlardı. Bende yardımcı oldum beraber çıkarttık yavru kediyi” dedi.