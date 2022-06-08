Duvarda asılı kalan ebabil kuşunu ekipler kurtardı

Şanlıurfa’da ayakları ipe dolandığı için iki katlı evin duvarında asılı kalan ebabil kuşu kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde yaşandı. İki katlı bir evin duvarında ayağı ipe takıldığı için asılı kalan ve uçamayan kuşu gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangın merdiveni uzatarak kuşu kurtardı. Aşağı indirilen kuşun, bölgede son dönemlerde oldukça nadir görülen ebabil olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir kırık ve yara olmadığı belirlenen ebabil kuşu, beslenerek bir süre gözetim altında tutulduktan sonra yeniden doğaya salındı.

Ebabil kuşu

Ebabil kuşu yaklaşık 15 santimetre boyunda, kentlerde ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türü olarak biliniyor. Bu kuşlar göçmen kuşlar arasında yer aldığı için kış aylarında Afrika’ya göçüp, ilkbaharın sonuna doğru tekrar Türkiye’ye geliyor.