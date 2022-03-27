banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kar üstünde eğitim kampı
Kar üstünde eğitim kampı
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Bir yıldır hiç acıkmıyor
Yargıdan iç ısıtan karar
Yargıdan iç ısıtan karar

Düşkün leylekler için özel olarak hazırlanmıştı... Misafirleri her geçen gün artıyor

Göç esnasında yorulan ya da yaralanan leylekler, Ormanya içinde bulunan Düşkün Leylekler Evi’nde bakıma alınıyor. Osmanlı döneminde yapılan ilk hayvan hastanesi "Gurabahane-i Laklakan’dan" esinlenerek oluşturulan düşkün leylekler evinde iyileşen leylekler, yeniden uçmak için eylül ayını bekliyor.

Çevre 27.03.2022, 10:38
Düşkün leylekler için özel olarak hazırlanmıştı... Misafirleri her geçen gün artıyor

Göç esnasında yorulan ya da yaralanan leylekler, Ormanya içinde bulunan Düşkün Leylekler Evi’nde bakıma alınıyor. Osmanlı döneminde yapılan ilk hayvan hastanesi "Gurabahane-i Laklakan’dan" esinlenerek oluşturulan düşkün leylekler evinde iyileşen leylekler, yeniden uçmak için eylül ayını bekliyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’ya göç yorgunu leylekler için Düşkün Leylekler Evi yapıldı. Osmanlı dönemindeki ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan’dan esinlenilerek oluşturulan alanda, yaralı halde getirilen veya göç yorgunu, göçe katılamamış leylekler ağırlanıyor. Veteriner hekimler tarafından alana düşen leyleklerin tedavileri yapılıyor.

Ormanya’ya düşen leylekler için 900 metrekarelik açık ve 80 metrekarelik kapalı alan oluşturuldu. Bu alanlarda ayrıca leylekler için tünekler, ısıtma sistemleri, kum havuzu, su havuzu gibi zenginleştirmeler yapıldı. Beslenmeleri de kontrol edilen leylekler için özel yem rasyonları uygulanıyor. Şu anda alanda bulunan 22 leyleğin 7 tanesi iyileştirilip tekrar göçe hazır hale geldi. Göçe hazır 7 leylek, eylül ve ekim aylarını bekliyor. Kalan leylekler ise ampute durumda kalarak Ormanya’da ağırlanmaya devam edilecek.

"7 leyleğimiz uçmaya hazır"

Leyleklerin 900 metrekarelik açık ve 80 metrekarelik kapalı alanda ağırlandığını söyleyen Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Gurabahane-i Laklakan denilen, Bursa’daki ilk hayvan hastanesinden esinlenerek oluşturduğumuz Düşkün Leylekler Evimiz var. 900 metrekarelik açık alan, 80 metrekarelik kapalı alan, içerisinde yuvalamaları için tüneklerin, ısıtma sistemlerinin yer aldığı, zengin yem rasyonunun uygulandığı, kum havuzu ve su havuzu gibi alan zenginleştirme yöntemlerinin olduğu bir alanımız mevcut. Bu alanda bize yaralı olarak gelmiş veya göç yorgunu, göçe katılamamış leyleklerimize barınma hizmeti sunuyoruz. Aynısı, ‘yırtıcı kuşlar ve pelikanlar’ diye ayırdığımız bölümüzde de yani engelli kuşlar bölümlerimizde de söz konusu. Şu anda göç mevsimi başladı. Göç mevsimi çerçevesinde Türkiye’ye gelen, Türkiye’den Avrupa’ya ulaşan leylekler ve diğer kuş türleri de gelmeye başladı. Eylül ayında tekrar Afrika’ya ters göç başladığında o göçe katılıp buradan gidecek leyleklerimiz de olacaktır. Tedavileri tamamlanan, tekrardan uçuş hazırlıkları yapan leyleklerimiz de mevcut. Şu anda alanımızda 22 tane leyleğimiz var. Bunların 7 tanesi uçmaya hazır ve tekrardan göç edebilecek durumda. Fakat geri kalanlar ampute olmuş, hayatlarının sonuna kadar ne yazık ki uçamayacak ve bizim misafirimiz olarak Ormanya’da kalacak hayvanlarımız" şeklinde konuştu.

"Bu sene belki Bulut’u tekrar misafir etme şansımız olur"

Göç sonrası gelişen süreçlerde ilginç olaylar yaşandığını söyleyen Alioğlu, "Bizim geçen sene ’Bulut’ adlı leyleğimiz vardı. Bulut leyleğimiz bir sene boyunca Ormanya’da misafirimiz oldu. Hatta mesire alanındaki ziyaretçilerimizi bile gidip ziyaret edip, piknik masalarına uğradığı çok oluyordu. Açık alanda bizim ona oluşturduğumuz tünekte yaşamaya devam etti. Personellerimizle de çok yakın ilişkiler içinde olan sosyal bir leyleğimizdi. Göçle beraber onu da uğurlamış olduk. Belki bu sene onu tekrardan misafir etme şansımız olacaktır" dedi.

"Göç yolculuğuna uğurlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Göç edecek leyleklerin eylül ve ekim aylarını beklediğini belirten Önder Alioğlu, "Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezimizde, tedavisi tamamlananların tekrardan doğaya geri salınımı gerçekleşiyor. Fakat geri salınamayanlar için oluşturduğumuz şahin barınağımız, yırtıcı kuşlar barınağımız, pelikan barınağımız, leylek evimiz gibi çalışmalarımız devam edecek. Bu tür rehabilitasyon alanlarımız olacak. Alan içerisinde bulunan leylekleri, yine göç yorgunu başka leyleklerin katılmasını gözleme şansımız oldu. Bu da ilginç bir bilgiydi bizim için. Bu alanda bulunan leyleklerimizle de iletişim kurarak, eylül ve ekim aylarında, yani leylek göçü zamanında doğaya tekrar kazandırmayı, göç yolculuğuna uğurlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19