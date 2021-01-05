banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi

Dünyanın su kaynakları tükeniyor, kuraklık kapıda

Fotoselli ürün ve sistemler ile su tüketimini yüzde 70’lere kadar azaltmak mümkün

Çevre 05.01.2021, 12:37
6
Dünyanın su kaynakları tükeniyor, kuraklık kapıda

Küresel ısınmanın etkisiyle son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve azalan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını düşürmeye devam ediyor. Bugün, bu oran yüzde 40'ın altında kalarak son 5 yılın en düşük su seviyesi olarak ölçümlenirken, uzmanlar, 2020 yılı yaz aylarında geçen yıla göre 1 milyon metreküp daha fazla su kullanıldığına dikkat çekiyor. Pandemi döneminde İstanbul genelinde yüzde 14, hane içlerinde ise yüzde 30 artış gösteren su tüketimini azaltmak üzere genel ticari mekanlar ile hane halkları tasarruflu banyo ve tuvalet ekipmanlarına yöneliyor. Bu doğrultuda, tek başına fotoselli batarya kullanımı bile yılda 168 bin litre su tasarrufu sağlarken çift kademeli yıkama sistemleri gibi teknolojiler de tüketimi minimize ediyor.

Araştırmalar, evrensel bir sorun olan iklim değişikliklerinin yarattığı kuraklığın gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini gösteriyor. Bu kapsamda endüstriyel anlamda doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine, inovatif ürün geliştirme süreçlerine ağırlık verilirken su tasarrufuna yönelik kolektif ve bireysel tedbirler de büyük önem taşıyor.

Sadece el yıkama esnasında 4-5 litre su tüketiyoruz

Son verilere göre Türkiye’de üç büyük şehirde çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı İstanbul’da 189, Ankara’da 239, İzmir’de ise 208 litre olarak hesaplandı. Suyun bireysel tüketimini azaltmak üzere geliştirilen endüstriyel ürünler bu kapsamda ön plana çıkarak yüzde 70’ler oranında tasarruf sağlayabiliyor. Sadece el yıkama sırasında ortalama olarak 4-5 lt su tüketildiğine dikkat çeken uzmanlar, fotoselli bataryalarla suyun boşa akışının engellenerek yıkama için gerekli olan yüzde 30’luk kısmının kullanıldığını söylüyor. Alışveriş Merkezleri gibi genel mekanlarda ve hanelerde fazla tüketimi kontrol altına almak adına geliştirilip üretilen fotoselli bataryalar, fotoselli kumanda kapakları, fotoselli gömme rezervuarlar, fotoselli pisuvarlar ile çift kademeli yıkama sistemleri hem temiz su kaynaklarının korunmasına destek oluyor hem de su faturalarını önemli ölçüde düşürüyor.

Fotoselli kumanda kapakları ile bir yılda tam 135 bin litre tasarruf

Pandemi ile birlikte ürün taleplerinde tür olarak bir değişim yaşandığına, hijyen arayışının odağındaki bu talep değişimi ile fotoselli sistemlerin gündeme oturduğunu belirten Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “Oluşan talep nedeniyle pazar yüzde 100 büyüyerek öncesinde yüzde 1 pay alan fotoselli ürünlerin pazar payı yüzde 2’ye çıktı. Sektörde farkındalık yaratan bu pazarın gelecek vaat ettiğini biliyoruz. Geberit olarak teknoloji ile birlikte sürdürülebilir tasarrufa nasıl katkı sağlanabilir sorusu üzerine zaten yıllardır çalışan bir kuruluşuz ve oldukça gelişmiş teknolojilere sahip tasarruflu sistemler üretiyoruz.” dedi.  Algıer, su tasarrufu söz konusu olduğunda rezervuarın ana unsur olduğuna dikkat çekerek Geberit tarafından üretilen gömme rezervuarların geleneksel yıkama sistemlerine kıyasla yalnızca 2019'da 3.120 milyon m³ su tasarrufu sağladığını söyledi ve şunları ekledi: “Rezervuarların yanı sıra eli tanıyan, dokunma gerektirmeden çalışan, el uzaklaştırıldığında ise otomatik olarak çalışmasını durduran fotoselli ürünlerle hijyeni optimize ettiğimiz gibi su tüketimini de minimuma indirgeyerek ekolojik dengenin korunmasına destek oluyoruz. Fotoselli bataryalar ile yılda 168 bin litre su tasarrufu elde edilirken örneğin Londra merkezli Behling Tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan Geberit Piave ve Brenta lavabo bataryaları sunduğu enerji ve su tasarrufuyla oldukça ilgi görüyor. Geberit Piave ve Brenta’nın dinamolu güç kaynağı seçeneği son derece ekonomik bir sonuç ortaya çıkarıyor. Su tasarruflu çift kademeli deşarj/yıkama kabiliyetine sahip fotoselli Geberit kumanda kapakları 3 lt / 6 lt ve tesisat uygunluğuna istinaden ve 2,5 lt /4,5 lt alternatifleri ile yıkama yapıyor. Geberit tarafından üretilen tüm fotoselli kumanda kapakları yılda 300 gün günde 100 kullanım varsayıldığında bir yılda tam 135 bin litre su tasarruf ederek önemli bir katma değer yaratıyor. “

Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12