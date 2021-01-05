Dünyanın su kaynakları tükeniyor, kuraklık kapıda

Küresel ısınmanın etkisiyle son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve azalan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını düşürmeye devam ediyor. Bugün, bu oran yüzde 40'ın altında kalarak son 5 yılın en düşük su seviyesi olarak ölçümlenirken, uzmanlar, 2020 yılı yaz aylarında geçen yıla göre 1 milyon metreküp daha fazla su kullanıldığına dikkat çekiyor. Pandemi döneminde İstanbul genelinde yüzde 14, hane içlerinde ise yüzde 30 artış gösteren su tüketimini azaltmak üzere genel ticari mekanlar ile hane halkları tasarruflu banyo ve tuvalet ekipmanlarına yöneliyor. Bu doğrultuda, tek başına fotoselli batarya kullanımı bile yılda 168 bin litre su tasarrufu sağlarken çift kademeli yıkama sistemleri gibi teknolojiler de tüketimi minimize ediyor.

Araştırmalar, evrensel bir sorun olan iklim değişikliklerinin yarattığı kuraklığın gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini gösteriyor. Bu kapsamda endüstriyel anlamda doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine, inovatif ürün geliştirme süreçlerine ağırlık verilirken su tasarrufuna yönelik kolektif ve bireysel tedbirler de büyük önem taşıyor.

Sadece el yıkama esnasında 4-5 litre su tüketiyoruz

Son verilere göre Türkiye’de üç büyük şehirde çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı İstanbul’da 189, Ankara’da 239, İzmir’de ise 208 litre olarak hesaplandı. Suyun bireysel tüketimini azaltmak üzere geliştirilen endüstriyel ürünler bu kapsamda ön plana çıkarak yüzde 70’ler oranında tasarruf sağlayabiliyor. Sadece el yıkama sırasında ortalama olarak 4-5 lt su tüketildiğine dikkat çeken uzmanlar, fotoselli bataryalarla suyun boşa akışının engellenerek yıkama için gerekli olan yüzde 30’luk kısmının kullanıldığını söylüyor. Alışveriş Merkezleri gibi genel mekanlarda ve hanelerde fazla tüketimi kontrol altına almak adına geliştirilip üretilen fotoselli bataryalar, fotoselli kumanda kapakları, fotoselli gömme rezervuarlar, fotoselli pisuvarlar ile çift kademeli yıkama sistemleri hem temiz su kaynaklarının korunmasına destek oluyor hem de su faturalarını önemli ölçüde düşürüyor.

Fotoselli kumanda kapakları ile bir yılda tam 135 bin litre tasarruf

Pandemi ile birlikte ürün taleplerinde tür olarak bir değişim yaşandığına, hijyen arayışının odağındaki bu talep değişimi ile fotoselli sistemlerin gündeme oturduğunu belirten Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, “Oluşan talep nedeniyle pazar yüzde 100 büyüyerek öncesinde yüzde 1 pay alan fotoselli ürünlerin pazar payı yüzde 2’ye çıktı. Sektörde farkındalık yaratan bu pazarın gelecek vaat ettiğini biliyoruz. Geberit olarak teknoloji ile birlikte sürdürülebilir tasarrufa nasıl katkı sağlanabilir sorusu üzerine zaten yıllardır çalışan bir kuruluşuz ve oldukça gelişmiş teknolojilere sahip tasarruflu sistemler üretiyoruz.” dedi. Algıer, su tasarrufu söz konusu olduğunda rezervuarın ana unsur olduğuna dikkat çekerek Geberit tarafından üretilen gömme rezervuarların geleneksel yıkama sistemlerine kıyasla yalnızca 2019'da 3.120 milyon m³ su tasarrufu sağladığını söyledi ve şunları ekledi: “Rezervuarların yanı sıra eli tanıyan, dokunma gerektirmeden çalışan, el uzaklaştırıldığında ise otomatik olarak çalışmasını durduran fotoselli ürünlerle hijyeni optimize ettiğimiz gibi su tüketimini de minimuma indirgeyerek ekolojik dengenin korunmasına destek oluyoruz. Fotoselli bataryalar ile yılda 168 bin litre su tasarrufu elde edilirken örneğin Londra merkezli Behling Tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan Geberit Piave ve Brenta lavabo bataryaları sunduğu enerji ve su tasarrufuyla oldukça ilgi görüyor. Geberit Piave ve Brenta’nın dinamolu güç kaynağı seçeneği son derece ekonomik bir sonuç ortaya çıkarıyor. Su tasarruflu çift kademeli deşarj/yıkama kabiliyetine sahip fotoselli Geberit kumanda kapakları 3 lt / 6 lt ve tesisat uygunluğuna istinaden ve 2,5 lt /4,5 lt alternatifleri ile yıkama yapıyor. Geberit tarafından üretilen tüm fotoselli kumanda kapakları yılda 300 gün günde 100 kullanım varsayıldığında bir yılda tam 135 bin litre su tasarruf ederek önemli bir katma değer yaratıyor. “