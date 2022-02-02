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Dünyanın en yoğun trafiğindeki 5. şehri: İSTANBUL
İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı.
Çevre 02.02.2022, 13:33 02.02.2022, 13:38
İSTANBUL DÜNYADA BEŞİNCİ SIRADA
Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya’nın başkenti Moskova %54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan’ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya’nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye’den İstanbul alıyor.