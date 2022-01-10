’Dünyanın en saçma binası’na ilk kazma vuruldu

Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük ada alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi kapsamında ’dünyanın en saçma binası’nın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak projesi şehir meydanında çalışmalar sürüyor.

Önce adliye daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu binanın yıkımı tamamlandı. Proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dahil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek.

Tüm adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte, hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alan çalışması yapılacak.

İlk kazma vuruldu

Proje kapsamında İl Özel İdare İş Merkezi’ndeki esnafa tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk kazma vuruldu. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın en merkezi caddelerinde bulunan binamızın yıkım çalışmalarına başladık. Yaklaşık 40 dönümlük bu alanda bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Valiliğimiz ve adliyemiz ile birlikte AFAD binamız özel mülkiyete konu olan 40 dönümlük alanın dönüşümünden bahsediyoruz. Daha önce emniyet ve AFAD binamızın yıkımını gerçekleştirmiştik. Şimdi Google’a da yazdığınızda ‘dünyanın en çirkin binası’ yıkımını gerçekleştiriyoruz. Binanın civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması ve çok fonksiyonlu olmaması bu binanın yıkımına başlattı. Binanın yıkımı için herhangi bir masraf yapmıyoruz. Burayı yıkacak olan müteahhit hem yıkacak, hem de bütçemize 6 milyon 600 bin lira katkı sağlayacak. Yıkım çalışmalarını inceledik ve 4 ay içinde yıkım tamamlanacak” dedi.

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi. İnternet arama motoru Google’a ’Dünyanın en saçma binası’ yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıkan binanın 2019 yılında yıkılmasına karar verilmişti. Bina aynı zamanda vatandaşlar arasında adres tarif noktası olarak da kullanılıyordu.