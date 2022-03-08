Dünyanın en ölümcül bitkileri hangileri?

KATİL GÖZLÜ BİTKİ





Kuzey Amerika'da görülen bu bitkilerin tatlı meyveleri geçmişte birçok çocuğun ölümüne sebep olmuştu. Çünkü bu bitkinin meyveleri kalp kasları üzerinde yatıştırıcı etkisi gösteren ve insanlarda ani ölümlere yol açan karsinojenik toksini içerir.



BEYAZ YILAN KÖKÜ





Kuzey Amerika'da yetişen bu zehirli bitkinin beyaz çiçekleri açıldıktan sonra tremetol toksini taşıyan küçük ve tüylü tohumları rüzgarın etkisiyle etrafa dağılır.Bu toksinler insanlarda titreme, istifra etme ve ağır bağırsak ağrılarıyla ortaya çıkan bir zehirlenmeye sebep olmaktadır.19. yüzyıl başlarında Amerika'ya yerleşen binlerce Avrupalı göçmen, bu zehirden dolayı hayatını kaybetmişti.



KARGABÜKEN





Yeşil portakala benzeyen meyvelerinde bulunan küçük tohumları zehirli alkaloitler olan striknin ve brusin içerdiği için oldukça zehirlidir.Bu toksinlerden 30 mgç almak bile omurgadaki sinirleri stimüle edip kasılmalara yol açarak bir insan için ölümcül olabilmektedir.



SU BALDIRANI





Kuzey Amerika'nın en zehirli bitkisi olarak kabul edilmektedir. İçerdiği sikütoksine maruz kalan bir insanda anında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve titreme de görülür.Ve sonraları solunum durması veya ventriküler çırpınım ile birkaç saat içerisinde ölüm gerçekleşmektedir.



KURTBOĞAN





Psödo akonitin içeren bitki Japonya'daki Ainu halkı tarafından avlanma amacıyla okların ucuna sürülüyordu.20ml kadarı birkaç saat içerisinde yetişkin bir insanı öldürmeye yeterlidir.



ABRUS PRECATORİUS





Bu bitki ağaçların ve çalıların etrafında dolanan ince ve uzun ömürlü bir sarmaşıktır.İçerdiği abrin zehrinin 3 mikrogramı yetişkin bir insanı öldürmek için yeterlidir.



GÜZEL AVRAT OTU





Tropan alkaloitleri içerir ve maruz kalındığında ilk birkaç saatte halüsinasyon, ağız kuruması, ses kaybı, nefes darlığına titreme ve sonrasında da ölüme sebebiyet vermektedir.10-20 meyvesi veya sadece bir yaprağı yetişkin bir insanı öldürmeye yeterlidir.



HİNT YAĞI BİTKİSİ





Risin isimli toksin bitkinin her yerinde bulunmakla beraber özellikle tohumlarında yoğunlaşmıştır.Bu bitkiyi sindiren bir insanda ilk belirtiler birkaç saat içerisinde kendisini gösterir. Ağız ve boğazda yanma hissi, karın ağrısı, kanlı ishal ve kusma bu belirtiler arasındadır.Zehirlenme başladıktan sonra engellenmesi imkansızdır ve son olarak dehidrasyon sebebiyle ölüm günler içerisinde yavaş ve acı verici bir şekilde gerçekleşir. Tüm bitkiler avcılara karşı koruma amaçlı olarak bir miktar toksin içerirler.



Kaynak: CNN türk