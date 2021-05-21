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Dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne’de dünyanın en büyük Arşimed türbinlerinin yapılacağı Meriç Nehri’nde incelemelerde bulundu. Proje ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak.

Çevre 21.05.2021, 14:58
Dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne’de dünyanın en büyük Arşimed türbinlerinin yapılacağı Meriç Nehri’nde incelemelerde bulundu. Proje ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne ziyareti kapsamında Vali Ekrem Canalp ile birlikte kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Meriç Nehri’nde hayata geçecek olan "3 Nehir 1 Şehir" projesi alanında ?incelemelerde bulundu. Vali Canalp, proje kapsamında dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile yenilenebilir enerji üretimi yapılacağını söyledi. 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Vali Canalp, bunun örnek projelerden biri olacağını ifade etti.
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