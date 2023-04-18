Dünyadaki Mars, dikilen ağaçlarla yeşerecek

Sivas’ta bulunan ve “Dünyadaki Mars” olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları, dikilen çamlar ile birlikte yeşerecek.

Sivas kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Eğribucak kayalıkları şekilleri ve rengi ile adeta Marsı andırıyor. Yerli, yabancı turistlerin ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çeken kayalıklar güzelliğiyle adeta görenleri büyülüyor. Köy muhtarı ve sakinleri ‘Dünyadaki Marsa’ gezmek için gelenlerin bölgede daha fazla zaman geçirebilmesi için kolları sıvadı. Kayalıkların etrafındaki boş alanlara çam ağacı dikerek yeşillendirme çalışmalarına başlayan köylüler ilk etapta 400 çamı toprakla buluşturdular. Çam dikiminin devam edeceğini belirten köy muhtarı Fatih Durna, ağaç sayısını bine çıkaracaklarını ifade etti.

“Mars’ı yeşertiyoruz

Eğribucak Köyü Muhtarı Fatih Durna, “Burası merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Eğribucak köyü. Bulunduğumuz yer Dünyada ki Mars olarak adlandırılıyor. Burayı yeşillendirmeye çalışıyoruz. İlk etapta 400 çam diktik. Köylülerimiz ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle bunu bine tamamlayacağız. Her yerden ziyaretçiler geliyor. Mars’ı yeşillendiriyoruz” dedi.

“Dünyanın Mars’ına çam dikiyoruz”

Eğribucak köyü sakinlerinden Faruk Polat, Dünyadaki Mars’a çam diktiklerini ifade ederek, “Burada çam dikimi yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin geldiğinde daha rahat gezmeleri için güzel görmeleri için, muhtarımız, valimiz, orman müdürlüğümüz ve köyde yaşayan diğer vatandaşlarımız hepsi ele ele vererek buraya hizmet ediyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Dünyanın Mars’ına çam dikiyoruz” diye konuştu.